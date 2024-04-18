Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это была идеальная машина». Каннаваро — о «Наполи» в прошлом сезоне

«Это была идеальная машина». Каннаваро — о «Наполи» в прошлом сезоне
Комментарии

Бывший футболист сборной Италии Фабио Каннаваро прокомментировал спад в игре «Наполи» по сравнению с прошлым сезоном, когда клуб стал чемпионом Серии А.

«Это была идеальная машина. Чудеса не рождаются случайно. В этом году «Наполи» вошёл в водоворот негатива, из-за которого у игроков стало больше сомнений, чем уверенности. Это связано не только со сменой тренера, но и с общением и вообще со всем, что происходит вокруг команды.

Плохо видеть в середине таблицы команду, которая выиграла прошлогодний чемпионат. Ум футболистов «Наполи» сегодня немного загрязнён: тренеры приходили с разными концепциями», — приводит слова Каннаваро Tuttosport.

Напомним, после 32 сыгранных матчей в Серии А «Наполи» занимает восьмое место, набрав 49 очков.

Материалы по теме
Фабио Каннаваро — о работе в Китае: для многих это считается не лучшим опытом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android