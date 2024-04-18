«Это была идеальная машина». Каннаваро — о «Наполи» в прошлом сезоне

Бывший футболист сборной Италии Фабио Каннаваро прокомментировал спад в игре «Наполи» по сравнению с прошлым сезоном, когда клуб стал чемпионом Серии А.

«Это была идеальная машина. Чудеса не рождаются случайно. В этом году «Наполи» вошёл в водоворот негатива, из-за которого у игроков стало больше сомнений, чем уверенности. Это связано не только со сменой тренера, но и с общением и вообще со всем, что происходит вокруг команды.

Плохо видеть в середине таблицы команду, которая выиграла прошлогодний чемпионат. Ум футболистов «Наполи» сегодня немного загрязнён: тренеры приходили с разными концепциями», — приводит слова Каннаваро Tuttosport.

Напомним, после 32 сыгранных матчей в Серии А «Наполи» занимает восьмое место, набрав 49 очков.