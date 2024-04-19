Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафу считает, что Де Росси может стать для «Ромы» тем, кем был сэр Алекс Фергюсон для «МЮ»

Кафу считает, что Де Росси может стать для «Ромы» тем, кем был сэр Алекс Фергюсон для «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Милана» Кафу оценил работу главного тренера «Ромы» Даниэле Де Росси в римском клубе.

«Я хорошо помню его молодым парнем. Он мало говорил, но много слушал. Думаю, у него есть все качества, чтобы играть еще более важную роль и стать для «Ромы» тем, кем был сэр Алекс Фергюсон для «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Кафу La Gazzetta dello Sport.

Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года, после увольнения из клуба Жозе Моуринью. Под руководством итальянского специалиста римский клуб занимает пятое место в Серии А с 55 очками. Лидирует чемпионате «Интер» (83 очка).

Также «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы, обыграв в двухматчевом противостоянии «Милан» со счётом 3:1.

Материалы по теме
Де Росси прокомментировал соперника в полуфинале Лиге Европы

«Ливерпуль» в поисках логики и тренера. ХиТ#179

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android