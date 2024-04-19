Кафу считает, что Де Росси может стать для «Ромы» тем, кем был сэр Алекс Фергюсон для «МЮ»

Бывший защитник «Милана» Кафу оценил работу главного тренера «Ромы» Даниэле Де Росси в римском клубе.

«Я хорошо помню его молодым парнем. Он мало говорил, но много слушал. Думаю, у него есть все качества, чтобы играть еще более важную роль и стать для «Ромы» тем, кем был сэр Алекс Фергюсон для «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Кафу La Gazzetta dello Sport.

Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года, после увольнения из клуба Жозе Моуринью. Под руководством итальянского специалиста римский клуб занимает пятое место в Серии А с 55 очками. Лидирует чемпионате «Интер» (83 очка).

Также «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы, обыграв в двухматчевом противостоянии «Милан» со счётом 3:1.

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