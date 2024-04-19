Роман Широков обозначил цели «Леон Сатурна» на сезон

Генеральный директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Роман Широков обозначил цели раменской команды на сезон.

«Хотелось бы выйти на дивизион выше. Мы для этого здесь и собирались. На это деньги выделялись. Понятно, что можно засыпать деньгами, но не дать результата. Здесь хотелось бы сделать симбиоз. Есть достаточно неплохое финансирование и неплохой тренировочный процесс, который позволяет игрокам прогрессировать и улучшать командные взаимодействия. Со всем этим растёт команда, и вы поднимаетесь вверх.

Сейчас есть случаи, когда даже во Второй лиге дают хорошие деньги, а результата нет. Деньги никогда всё не решали. Просто деньги дают возможность выбирать более качественный материал, но не более того. Если нет вменяемой стратегии развития, но есть только та, что основана на том, чтобы скупить всё самое лучшее, то во Второй лиге тяжело. Всё время сыпаться деньги не будут. В РПЛ, стабильно оставаясь в серединке таблицы, можно иметь постоянное достаточно хорошее финансирование», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.