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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро: рад, что «Реал» прошёл «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро: рад, что «Реал» прошёл «Манчестер Сити»
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Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что его порадовал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (1:1, 3:4 по пенальти). Ранее в своей карьере полузащитник играл за «сливочных».

«Я страдал, когда смотрел матч «Реала» с «Сити», я большой фанат «Реала»! Конечно, я был рад! За «Реал» Мадрид, там мои друзья, и за «Манчестер Юнайтед» тоже», — приводит слова Каземиро известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоялся в среду, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (4:4 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    
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