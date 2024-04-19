«Так, а если мне сейчас скажут платить?» Червяков рассказал о переходе в «Торпедо»

Нападающий московского «Торпедо» Руслан Червяков поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Напомним, украинский форвард стал игроком автозаводцев летом 2023 года.

«Приехал на просмотр в Москву. Знал только об истории «Торпедо», об Эдуарде Стрельцове, Валентине Иванове. А нынешний состав – вообще нет.

В аэропорту меня встретил агент, довёз до отеля, заселил в номер с видом на «Москва-Сити». Ещё подумал тогда: «Так, а если мне сейчас скажут платить?» У меня уже были агенты, которые говорили отдавать деньги за хостел. Я им отвечал: «Возьмите мою кофту, у меня больше ничего нет» (смеётся). Просто не верилось, что это всё происходит со мной! По сути, я никто.

Тебе не говорили, где базируется команда? Нет! Мы подъехали к стадиону «Лужники», на котором проводились матчи чемпионата мира. А ещё агент окончательно шокировал меня словами, что в команде играет Саша Рязанцев. Да ладно?! Это тот, который с центра поля «Барселоне» забил? Захожу я в раздевалку, а она огромная! Те, где я был раньше, были маленькими, с обычными стульями. Администраторы мне сразу выдали всю экипировку. Это тоже стало шоком», — приводит слова Червякова пресс-служба клуба на официальном сайте.

19-летний Червяков стал футболистом московского «Торпедо» 4 августа 2023 года, куда он перешёл из португальского клуба «Жил Висенте». Ранее Руслан выступал за академии «Днепра», «Шахтёра» и молодёжную команду «Ингульца». Также форвард некоторое время находился в системе испанской «Валенсии».

В нынешнем сезоне Червяков принял участие в 11 матчах «Торпедо» в Мелбет Первой лиге, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.