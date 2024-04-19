Вратарь «Зенита» Кержаков: для меня конкуренция — привычная среда, никаких проблем

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что не испытывает никаких проблем с конкуренцией на позиции вратаря.

«Для меня конкуренция, скажем так, привычная среда. Я так практически всю жизнь. Поэтому никаких проблем», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

37-летний Кержаков выступает за «Зенит» с 2017-го. В нынешнем сезон футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, девять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт вратаря с санкт-петербургским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кержакова в € 500 тыс. «Зенит» по состоянию на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу РПЛ.