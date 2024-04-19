Кержаков высказался об обращении «Краснодара» в ЭСК после матча с «Зенитом»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об обращении «Краснодара» в Экспертно-судейскую комиссию РФС после матча 24-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми. «Быки» уступили со счётом 1:2 и попросили ЭСК рассмотреть эпизод с назначением пенальти в свои ворота.

«По моему мнению, если бы я врезался в игрока кулаками, тогда нужно было бы ставить пенальти. Если бы я целенаправленно играл в мяч, не успел бы и врезался в его голову кулаками, это был бы одиннадцатиметровый. Меня грамотно заблокировал Кордоба. Увидев и поняв, что я не добираюсь до мяча, я просто стал прыгать, растопырив ладони, не в голову соперника, а в пространство — возможную траекторию, по которой пойдёт мяч после удара соперника. Поэтому, по мне, пенальти не было», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.