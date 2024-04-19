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Нагельсман продлит контракт с Немецким футбольным союзом до 2026 года — Фальк

Нагельсман продлит контракт с Немецким футбольным союзом до 2026 года — Фальк
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман продлит истекающее этим летом соглашение с Немецким футбольным союзом. Специалист заключит контракт до лета 2026 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сборную Германии Нагельсман возглавил в сентябре прошлого года, заключив контракт до лета 2024-го. Ранее 36-летний специалист возглавлял «Баварию», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Раннее сообщалось, что в услугах Юлиана заинтересован английский «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Этим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы по футболу. Подопечные Юлиана Нагельсмана начнут свой путь на турнире с группы A. Соперниками немецкой команды станут Шотландия, Венгрия и Швейцария.

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