Семак высказался об отменённом голе «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отменённом голе сине-бело-голубых в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0).

«Дело в том, я так понимаю, что изначально игроки соперника апеллировали на толчок со стороны Кассьерры. Поэтому и моя реакция на момент была связана именно с тем, что просматривался толчок Кассьерры, который там был настолько несущественный, что в этом аспекте его разбирать было нельзя.

По поводу офсайда мне сложно понять, линии достаточно сложные, камеры, которая с бровки показала бы, был он в офсайде или нет, не было. Но, опять же, есть система, и она, наверное, будет работать всегда так, как она работает. Вот и всё. Что касается мнения, по той картинке и по тем линиям, конечно, там другого быть не может. Как эти линии чертятся, на каком уровне эти точки выставляются, наверное, опыт уже есть у тех людей, которые это делают. Система одинакова для всех и будет одинаково работать, поэтому здесь никаких вопросов у меня нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.