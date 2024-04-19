Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе клубов в нижней части таблицы за право остаться в РПЛ.

— Можете ли предсказать, кто вылетит в конце сезона?

— Конечно, не знаю. Думаю, этого не знает никто. Борьба идёт и вверху достаточно напряжённая, только в последнем туре мы немного заработали себе право на ошибку, но всего на одну. Естественно, это не может говорить о том, что мы имеем какое-то серьёзное преимущество.

Что касается «Оренбурга», то в весенней части они одна из лучших команд, набрали столько же очков, сколько и мы. Только «Ростов» набрал больше: это говорит о том, что в весенней части команда показывает очень хорошую игру. Второй компонент – команда очень мало пропускает в чемпионате, всего два пропущенных мяча. Это говорит о том, что команда умеет обороняться, учитывая наличие достаточно большого количества атакующих игроков. Чем «Оренбург» в последнее время славится: созданием моментов, индивидуальным мастерством тех игроков, которые есть. Те набранные очки позволили сейчас «Оренбургу» немножко отдалиться от зоны борьбы за прямой вылет и за стыковые матчи.

Что касается других клубов, плотность настолько большая, что любая команда, выиграв два-три матча подряд, может покинуть эту зону и, наоборот, какие-то команды могут приблизиться. Поэтому борьба очень серьёзная, и каждая игра в этом отношении, и вверху, что касается нас, и внизу, что касается несколько клубов, очень серьёзная и важная, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.