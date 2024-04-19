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Экс-футболист «Зенита» Роман Широков раскритиковал российский футбол

Широков: должность спортдиректора в России ничего не решает. Или ты генеральный, или никто
Роман Широков
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков, ныне являющийся директором «Леон Сатурна», вспомнил, как оценивал будущее на закате футбольной карьеры.

«Да. Внутри я об этом всегда говорил. Я никогда особо не рассматривал себя тренером, хотел быть руководителем. Понятно, что мне больше подходит роль спортивного директора. Другое дело, что эта должность у нас особо ничего не решает. Или ты генеральный директор, или никто.

Прообраз связки генеральный — спортивный может может быть в «Динамо». Пришли ребята из «Зенита», которые понимают, что офис — это офис, а спортивная составляющая — это спортивная составляющая, и никто особо не лезет. Но со спортивным тоже есть вопросы. Там есть товарищ, который думает, что он самый умный, — правда, пока это не подтверждается. Даже если ты надел очки, это ни о чём не говорит», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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