Червяков — о дебюте за «Торпедо»: ревел родителям в трубку, так как мечта могла не сбыться

Украинский нападающий московского «Торпедо» Руслан Червяков рассказал о подписании контракта с московским клубом, а также поделился эмоциями от новости о том, что сможет дебютировать на стадионе «Лужники» в игре 4-го тура Мелбет Первой лиги с «Соколом» (0:1).

«Планировалось, что буду играть уже с «Химками» 21 июля – через три дня после того, как мне сказали, что меня берут. Но меня не смогли заявить, поэтому на матче сидел в ложе с Ярославом Савиным (бывший президент клуба. — Прим. «Чемпионата»), и он мне рассказывал, какой я перспективный. А я в шоке, у меня пелена, я не верю.

На матч с «Черноморцем» тоже не смогли заявить? Зато перед «Соколом» уверяли, что сделают всё возможное. Настаёт день предыгровой тренировки, я ещё не заявлен. А я так настраивался, так хотел сыграть в Лужниках! Я понимал, что, возможно, это единственный шанс, потому что потом мы переезжали на «Арену Химки». По дороге с тренировки в отель звоню родителям, реву в трубку, потому что завтра может сбыться моя мечта, а может и не сбыться.

В 11 вечера меня позвали на подписание контракта. Я его даже не читал. Посмотрел цифры, срок, расписался, и всё. У меня же росписи тогда ещё не было. Писал свою фамилию? Да. А в украинском паспорте и вовсе стоит крестик. У меня никогда не было росписи. В 14 лет в паспортном столе я получал паспорт. Попросили расписаться. А что я мог придумать? Поставил крестик (улыбается). В двенадцатом часу я поставил подпись, а в два часа ночи пришло сообщение от Ярослава Савина: «Руслан, заявили. Готовься».

19-летний Червяков стал футболистом московского «Торпедо» 4 августа 2023 года, куда он перешёл из португальского клуба «Жил Висенте». Ранее Руслан выступал за академии «Днепра», «Шахтёра» и молодёжную команду «Ингульца». Также форвард некоторое время находился в системе испанской «Валенсии».