На матче «Ростов» — «Спартак» ожидается до 30 тысяч зрителей

На матче 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» ожидается до 30 тысяч зрителей, что является рекордом посещаемости за последние два сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник знакомый с ситуацией.

Также с концертом перед матчем выступит известный рэп-исполнитель MACAN.

Напомним, матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 21 апреля. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на домашнем стадионе «Ростова». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков. «Ростов» занимает восьмое место, имея в своём активе 34 очка.