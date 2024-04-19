В «Манчестер Сити» отреагировали на слухи об интересе к Пиняеву

В пресс-службе английского «Манчестер Сити» отреагировали на слухи об интересе клуба к вингеру московского «Локомотива» Сергею Пиняеву. Напомним, ранее в СМИ также появились сообщения об интересе к игроку со стороны «Челси».

«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», — приводит слова представителя пресс-службы английского клуба «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев принял участие в 31 матче за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Напомним, ранее стало известно, что 19-летний Пиняев попал в список номинантов на награду лучшего молодого игрока года — Golden Boy.