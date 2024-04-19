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«Интер» проявляет интерес к Начо, который летом покинет «Реал» — Фабрицио Романо

«Интер» проявляет интерес к Начо, который летом покинет «Реал» — Фабрицио Романо
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«Интер» активизировал интерес к 34-летнему центральному защитнику мадридского «Реала» Начо Фернандесу, который по последней информации СМИ, сообщил руководству «сливочных», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно сведениям источника, «Интеру» будет непросто подписать Начо, поскольку защитник хочет рассмотреть все варианты для продолжения карьеры, в том числе связанные с отъездом из Европы.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Начо является воспитанником «Реала». В его составе он провёл 355 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, в которых он не отметился голевыми действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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