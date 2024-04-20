«Рома» раскритиковала Серию А из-за неудобного календаря перед матчем ЛЕ с «Байером»

«Рома» выпустила заявление, в котором подвергла критике итальянскую Серию А за то, что она приняла решение перенести матч 32-го тура данного соревнования с «Удинезе» на 25 апреля, несмотря на просьбу римского клуба не делать этого, поскольку 28 апреля «волкам» предстоит сыграть с «Наполи» (34-й тур), а уже 2 мая – с «Байером» в полуфинале Лиги Европы.

«Благодаря своим результатам и четырём европейским полуфиналам подряд «Рома» внесла вклад в рейтинг УЕФА, и теперь итальянские клубы получат пять мест в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, как и немногие другие.

Несмотря на это, сегодня президент Казини принял несправедливое решение в отношении «Ромы», вынудив нас встретиться с леверкузенским «Байером» в невыгодном положении, что является непонятным шагом для всей итальянской футбольной системы.

«Рома», её игроки и персонал подтверждают свою приверженность борьбе с этим неоправданным бедствием при поддержке наших невероятных болельщиков», — сказано в заявлении на официальном сайте римского клуба.

Напомним, «Рома» должна доиграть матч 32-го тура Серии с «Удинезе» из-за того, что 14 апреля, когда игра проводилась изначально, защитник римского клуба Эван Н'Дика упал на газон и был госпитализирован. В связи с этим матч был приостановлен.