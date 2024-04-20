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Защитник Данило — о ничьей с «Кальяри»: первый тайм был не на уровне «Ювентуса»

Защитник Данило — о ничьей с «Кальяри»: первый тайм был не на уровне «Ювентуса»
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Капитан «Ювентуса» бразильский защитник Данило прокомментировал ничейный исход выездного матча 33-го тура Серии А с «Кальяри» (2:2).

Италия - Серия А . 33-й тур
19 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Гаэтано – 30'     2:0 Мина – 36'     2:1 Влахович – 61'     2:2 Доссена – 87'    

«То, что сказал тренер Аллегри, верно: первый тайм был не на уровне «Ювентуса», и мы все это знаем. У нас хватило характера отыграться, но этого было недостаточно, потому что мы не можем позволить себе такой первый тайм. У нас было много взлетов и падений на этом втором этапе сезона: было много факторов, которые вызвали эту ситуацию, в том числе то, что мы потеряли первое место в таблице. У нас много молодых игроков, которые растут, мы должны сохранять спокойствие, быть сплоченными, работать, думать о следующих играх и стремиться выйти в финал Кубка Италии», — приводит слова Данило пресс-служба «Ювентуса».

Туринский «Ювентус» сыграл выездную ничью с «Кальяри» в матче 33-го тура Серии А (2:2). После первого тайма «старая синьора» уступала со счётом 0:2, полностью отыграться гостям удалось незадолго до завершения встречи.

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