Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Кальяри»

Аллегри прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Кальяри»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по выездному матчу 33-го тура Серии А с «Кальяри», который завершился вничью со счётом 2:2.

Италия - Серия А . 33-й тур
19 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Гаэтано – 30'     2:0 Мина – 36'     2:1 Влахович – 61'     2:2 Доссена – 87'    

«Мы допустили много ошибок в первом тайме, плохо управляли игрой, нам следовало больше играть во втором тайме и выиграть больше единоборств. Когда ты не соответствуешь сопернику, ты рискуешь получить переломы костей. «Кальяри» провёл отличную игру с точки зрения единоборств, и в этих случаях ты должен быть на высоте с помощью техники или большего количества бега. Мы такая команда, что, если не будем убегать и не будем оставаться в игре, мы многим рискуем: во втором тайме ребята хорошо вернулись в игру, «Кальяри» просел, но факт остается фактом — нельзя отдавать первый тайм сопернику», — приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Кальяри» — «Ювентус» (2:2) хозяева выиграли первый тайм со счётом 2:0, реализовав пенальти на 30-й и 36-й минутах встречи. Гол Душана Влаховича на 61-й минуте и автогол Альберто Доссены на 87-й минуте принесли туринскому клубу ничью.

Материалы по теме
«Ювентус» вырвал ничью в матче с «Кальяри» в 33-м туре Серии А
Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android