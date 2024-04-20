Аллегри прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Кальяри»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по выездному матчу 33-го тура Серии А с «Кальяри», который завершился вничью со счётом 2:2.

«Мы допустили много ошибок в первом тайме, плохо управляли игрой, нам следовало больше играть во втором тайме и выиграть больше единоборств. Когда ты не соответствуешь сопернику, ты рискуешь получить переломы костей. «Кальяри» провёл отличную игру с точки зрения единоборств, и в этих случаях ты должен быть на высоте с помощью техники или большего количества бега. Мы такая команда, что, если не будем убегать и не будем оставаться в игре, мы многим рискуем: во втором тайме ребята хорошо вернулись в игру, «Кальяри» просел, но факт остается фактом — нельзя отдавать первый тайм сопернику», — приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Кальяри» — «Ювентус» (2:2) хозяева выиграли первый тайм со счётом 2:0, реализовав пенальти на 30-й и 36-й минутах встречи. Гол Душана Влаховича на 61-й минуте и автогол Альберто Доссены на 87-й минуте принесли туринскому клубу ничью.