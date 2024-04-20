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«Сейчас никто ничего не загадывает». Агент Чистякова — о будущем футболиста

«Сейчас никто ничего не загадывает». Агент Чистякова — о будущем футболиста
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, арендованного зимой у «Зенита», высказался о будущем 30-летнего футболиста.

«У Чистякова аренда – конечно, он вернётся в «Зенит» по окончании сезона. Что дальше? Уже будем смотреть. Сейчас никто ничего не загадывает», – приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Чистяков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 550 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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