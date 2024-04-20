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Актёр из сериала «Слово пацана» войдёт в состав жюри конкурса РФС

Актёр из сериала «Слово пацана» войдёт в состав жюри конкурса РФС
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Ярослав Могильников, сыгравший в сериале «Слово пацана», будет оценивать участников конкурса Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает RT.

По данным источника, к жюри также присоединится певица и ведущая Анна Седокова и актёр из сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов. Исполнительница будет оценивать участников финального отбора конкурса «Россия — футбольная страна», где представят идеи развития массового футбола в стране.

Актёры будут отбирать заявки на конкурс «Магнит футбола», в котором участвуют учителя физкультуры, работающие в системе школьного обучения, преподаватели дополнительного образования и их ученики.

Педагоги, принявшие участие в конкурсе «Магнит футбола», будут определены в символическую сборную до 2 июня.

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