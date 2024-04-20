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«Реал» заинтересован в подписании центрального защитника «Интера» — Tuttosport

«Реал» заинтересован в подписании центрального защитника «Интера» — Tuttosport
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к 25-летнему центральному защитнику миланского «Интера» Алессандро Бастони. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, в приобретении итальянского футболиста заинтересован лично главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что «Интер» может потребовать € 80 млн за Бастони.

Напомним, в нынешнем сезоне Бастони принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. В общей сложности он провёл на поле 2632 минуты. Действующее трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского футболиста составляет € 70 млн.

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