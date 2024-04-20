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Американка Кайлан из «Динамо»: люди реагируют не на мой паспорт, а на мой цвет кожи

Американка Кайлан из «Динамо»: люди реагируют не на мой паспорт, а на мой цвет кожи
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Американская нападающая санкт-петербургского «Динамо» Кайлан Уиллиамс рассказала о реакции окружающих на её гражданство.

«Люди не реагируют на мой паспорт – они реагируют на мой цвет кожи. К сожалению, расисты есть везде, во всех странах, я периодически сталкивалась с ними на протяжении всей жизни. К счастью, с каждым годом подобных предубеждений становится всё меньше. Что касается паспорта… Одноклубницы часто просят его показать. Им интересно, как выглядят страницы», – приводит слова Кайлан Уиллиамс «Евро-Футбол.Ру».

Американская футболистка перешла в «Динамо» в январе 2023 года. В составе петербурженок Уиллиамс провела 28 матчей, в которых забила 12 мячей и записала на свой счёт восемь голевых передач.

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