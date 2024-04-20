Ивич и Янсен — главные кандидаты на пост тренера «Спартака». Жданову больше нравится Ивич

Владимир Ивич и Паскаль Янсен — два основных кандидата на пост главного тренера «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. С высокой долей вероятности выбор будет осуществлён между этими двумя специалистами.

«Выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба — Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом. На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал. Вариант с назначением кого-то из пары Черчесов или Карпин Жданову, наоборот, не видится правильным», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, сербский специалист Ивич был уволен из «Краснодара» в минувшем марте. Нидерландский тренер Янсен на протяжении четырёх лет возглавлял «АЗ Алкмар».