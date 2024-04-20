Александр Мостовой: когда, если не сейчас, «Ростову» обыгрывать «Спартак»?

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящей встрече «Ростова» с московским «Спартаком».

«Сейчас одна радость у многих, что Абаскаля наконец-то убрали. Мне нравится, что сейчас многие говорят те слова, которые я говорил ещё полтора года назад при назначении. Кто это? Как? Зачем и откуда? Сейчас немножко начали понимать, хотя об этом я начал говорить ещё в первый день.

«Ростов» играет, как играл, ничем не лучше «Спартака» или других команд. Просто у команды сейчас пошли положительные результаты. Но мы видели несколько игр. Вперёд ударили, рикошет и гол. И сам Карпин говорит, какая разница, каким путём ты выигрываешь, ударом с 30 или с 50 метров.

Конечно, домашний стадион даст преимущество «Ростову». Тем более когда, если не сейчас, обыгрывать «Спартак», который натерпелся с посторонним человеком? Но по-футбольному, по составу и всему остальному «Ростов» не превосходит «Спартак». «Спартак» обязан собраться, чтобы у них всё стало нормально, и дать бой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча «Ростова» с московским «Спартаком» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 21 апреля на «Ростов Арене» в 20:30 мск.