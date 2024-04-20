Роман Павлюченко рассказал, какие клубы видит в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос, какие клубы видит в финале Лиги чемпионов.

— Когда смотрел «Манчестер Сити» — «Реал», я сказал, кто из них выиграет, тот возьмёт Лигу чемпионов. Получается, «Реал».

— Какая команда будет противостоять им в финале?

— По тому, как «Боруссия» сыграла с «Атлетико», то я вижу «Боруссию» в финале. «ПСЖ» мне вообще не понравился ни в первом матче 1/4 финала, ни во втором. Но у них Мбаппе может хет-трик забить. В общем, тяжело давать прогноз. Непредсказуемый турнир, — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Бабиным.

Напомним, первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится 30 апреля. Первая игра полуфинала этого турнира между дортмундской «Боруссией» и «ПСЖ» пройдёт 1 мая.