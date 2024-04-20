Роман Павлюченко: чемпионская гонка в РПЛ закончена

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко считает, что чемпионская гонка в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги закончена.

«Считаю, что чемпионская гонка в РПЛ закончена. Несомненно!» — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Бабиным.

Напомним, после 23 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и занимает первое место. После 24 игр в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» заработал 46 очков и расположился на второй строчке. Московское «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место.

В предыдущем туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых голами отметились Матео Кассьерра и Артур. Гол «быков» забил Лукас Оласа.