Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Павлюченко: чемпионская гонка в РПЛ закончена

Роман Павлюченко: чемпионская гонка в РПЛ закончена
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко считает, что чемпионская гонка в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги закончена.

«Считаю, что чемпионская гонка в РПЛ закончена. Несомненно!» — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Бабиным.

Напомним, после 23 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и занимает первое место. После 24 игр в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» заработал 46 очков и расположился на второй строчке. Московское «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место.

В предыдущем туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых голами отметились Матео Кассьерра и Артур. Гол «быков» забил Лукас Оласа.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Эксклюзив
Роман Павлюченко рассказал, какие клубы видит в финале Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android