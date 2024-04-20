Радченко: за «Ростов» придёт поболеть много фанатов — «Спартаку» будет очень непросто

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче «Ростова» с московским «Спартаком».

«Ростов» очень здорово начал вторую половину сезона после зимней паузы. Команда здорово подготовилась и выглядит прилично в физическом состоянии и по качеству игры. Поэтому «Спартаку» будет очень-очень непросто. Слишкович долго в команде, поэтому что-то должен поменять в «Спартаке», потому что такой игрой наверняка недовольны руководители клуба и болельщики.

За «Ростов» придёт поболеть большое количество фанатов — это, конечно, будет преимуществом для них. Тем более, когда приезжает «Спартак», это вдвойне интересно для всего края. Для Карпина матч со «Спартаком» давно уже непринципиальный. Он уже давно на посту главного тренера, для него это очередной матч с хорошим соперником», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча «Ростова» с московским «Спартаком» состоится завтра, 21 апреля, в 20:30 мск. Матч пройдет на «Ростов Арене».