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Начо не перейдёт ни в один из клубов Ла Лиги, так как не хочет играть с «Реалом» — Романо

Начо не перейдёт ни в один из клубов Ла Лиги, так как не хочет играть с «Реалом» — Романо
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Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес, который, по последней информации, уже сообщил руководству «сливочных», что покинет «Королевский клуб» грядущим летом, не присоединится ни к одному из клубов испанской Ла Лиги, поскольку не хочет играть в матчах, где соперником будет его бывшая команда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент миланский «Интер» проявляет интерес к 34-летнему защитнику.

Начо является воспитанником «Реала». В его составе он провёл 355 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, в которых он не отметился голевыми действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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