Агент Самуэля Жиго: чемпионат России находится на очень высоком уровне

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы центрального защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ранее выступавшего за московский «Спартак», рассказал об эмоциях своего клиента после того, как французский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы.

«Самуэль особенно счастлив после победы над «Бенфикой», потому что он это сделал с клубом своего сердца, за который болеет с детства. Вчера он встретился с Жоау Мариу, который выступал за «Локомотив», как и Миранчук, играющий за «Аталанту». Это доказательство того, что российский чемпионат находится на очень высоком уровне», – приводит слова Беншенафи Metaratings.

Напомним, на стадии 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» выбил «Бенфику». Первый матч между командами завершился победой португальского клуба со счётом 2:1. В основное время ответной встречи «Марсель» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0, а также оказался сильнее в послематчевой серии пенальти (4:2).

В полуфинале Лиги Европы французский клуб сыграет с «Аталантой», где выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Первый матч состоится 2 мая, ответная игра — 9 мая.