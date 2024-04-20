Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Самуэля Жиго: чемпионат России находится на очень высоком уровне

Агент Самуэля Жиго: чемпионат России находится на очень высоком уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы центрального защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ранее выступавшего за московский «Спартак», рассказал об эмоциях своего клиента после того, как французский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы.

«Самуэль особенно счастлив после победы над «Бенфикой», потому что он это сделал с клубом своего сердца, за который болеет с детства. Вчера он встретился с Жоау Мариу, который выступал за «Локомотив», как и Миранчук, играющий за «Аталанту». Это доказательство того, что российский чемпионат находится на очень высоком уровне», – приводит слова Беншенафи Metaratings.

Напомним, на стадии 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» выбил «Бенфику». Первый матч между командами завершился победой португальского клуба со счётом 2:1. В основное время ответной встречи «Марсель» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0, а также оказался сильнее в послематчевой серии пенальти (4:2).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
1 : 0
4 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мумбанья – 79'    

В полуфинале Лиги Европы французский клуб сыграет с «Аталантой», где выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Первый матч состоится 2 мая, ответная игра — 9 мая.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Агент Жиго оценил вероятность возвращения футболиста в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android