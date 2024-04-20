Тодибо может стать частью сделки по переходу Жоао Феликса в «Барселону»

Переход центрального защитника французской «Ниццы» Жан-Клера Тодибо в «Атлетико Мадрид» может оплатить часть трансфера португальского вингера Жоау Феликса в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

«Барселона» заинтересована в продлении соглашений с Феликсом, находящимся в аренде у каталонского клуба из «Атлетико Мадрид». Сейчас «сине-гранатовые» ожидают осуществления трансфера Жан-Клера Тодибо в мадридский клуб. В случае заключения соглашения 20% гипотетического трансфера достанется «Барселоне», которая оставила за собой это право, когда продавала футболиста французской команде за € 8,5 млн.

В этом сезоне Жоау Феликс провел за каталонский клуб 38 матчей, в которых забил 10 мячей и записал на свой счет шесть голевых передач. Жан-Клер Тодибо сыграл за «Ниццу» в 27 встречах, в которых отдал две голевые передачи.