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Sport.es: Хави не возглавит новый клуб в следующем сезоне, если покинет «Барселону»

Sport.es: Хави не возглавит новый клуб в следующем сезоне, если покинет «Барселону»
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Главный тренер «Барселоны» Хави не намерен возглавить новый клуб после того, как покинет сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на твёрдое решение испанского специалиста покинуть «Барселону», существует вероятность того, что он останется в клубе. В случае, если Хави действительно уйдёт из испанского гранда, он намерен взять годичный отпуск. При этом специалист не исключает возможности поработать в другом клубе в будущем.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в ближайшие дние президент «Барселоны» Жоан Лапорта предпримет последнюю попытку уговорить Хави остаться в клубе. Также сообщалось, что в услугах испанского специалиста заинтересован «Аякс».

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