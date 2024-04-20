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РФС представил расписание матчей ЦСКА с «Зенитом» в финале Кубка России

РФС представил расписание матчей ЦСКА с «Зенитом» в финале Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) представил календарь финальных матчей Пути РПЛ и игр второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Путь РПЛ. Финальный раунд:

2 мая (четверг), 19:15
ЦСКА – «Зенит».

15 мая (среда), 20:45
«Зенит» – ЦСКА.

Напомним, в полуфинальном матче Кубка России «Зенит» сражался с московским «Спартаком». Команда Сергея Семака выиграла первую встречу со счётом 2:1, вторая завершилась ничьей (0:0). ЦСКА же боролся за выход в финал с «Балтикой». Первый матч армейцы выиграли со счётом 1:0, второй – со счётом 2:0.

Путь регионов. Полуфинальный раунд. Этап 2:

1 мая (среда), 18:00
«Динамо» – «Спартак».

2 мая (четверг), 19:15
«Ростов» – «Балтика».

*указано московское время начала матчей.

Календарь и расписание Кубка России
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