РФС представил расписание матчей ЦСКА с «Зенитом» в финале Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) представил календарь финальных матчей Пути РПЛ и игр второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Путь РПЛ. Финальный раунд:
2 мая (четверг), 19:15
ЦСКА – «Зенит».
15 мая (среда), 20:45
«Зенит» – ЦСКА.
Напомним, в полуфинальном матче Кубка России «Зенит» сражался с московским «Спартаком». Команда Сергея Семака выиграла первую встречу со счётом 2:1, вторая завершилась ничьей (0:0). ЦСКА же боролся за выход в финал с «Балтикой». Первый матч армейцы выиграли со счётом 1:0, второй – со счётом 2:0.
Путь регионов. Полуфинальный раунд. Этап 2:
1 мая (среда), 18:00
«Динамо» – «Спартак».
2 мая (четверг), 19:15
«Ростов» – «Балтика».
*указано московское время начала матчей.