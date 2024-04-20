Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» состоится 11 мая в 16:30

Российская Премьер-Лига представила подробное расписание заключительных четырёх туров сезона-2023/2024 в РПЛ.

В 28-м туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Этот матч состоится 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Напомним, после 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и на текущий момент занимает седьмое место. После 24 игр в чемпионате России «Краснодар» заработал 46 очков и расположился на второй строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко, однако у сине-бело-голубых есть игра в запасе.

В 25-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл «Факел» со счётом 2:0. «Спартаку» предстоит сыграть с «Ростовом». Встреча состоится завтра, 21 апреля.