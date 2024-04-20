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Балахнин: как будет играть «Спартак» с «Ростовом» — загадка, получится интересный матч

Балахнин: как будет играть «Спартак» с «Ростовом» — загадка, получится интересный матч
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России, в котором ростовский клуб сыграет со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 21 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» без Абаскаля не проиграл первый матч, но команда играла не так хорошо. Важно, с каким настроем выйдут футболисты на игру с «Ростовом». Обе команды будут мотивированы, а игра будет непростой и сложно прогнозируемой. Плюс будет интрига из-за того, что Карпин имеет спартаковское прошлое.

В Ростове всю жизнь было, что матч со «Спартаком» является самым ярким. Эта игра традиционно нравится болельщику, и этому удивляться не надо. Поэтому будет интересный матч, где будет интрига и напряжение. Но главный вопрос в «Спартаке». Насколько они справятся с уходом Абаскаля?

Последняя игра с «Зенитом» показывает, что «Спартак» начал играть более рационально. Они отступили от атакующего футбола в игре с «Зенитом», то есть они играют по ситуации. Как будет играть «Спартак» против «Ростова» — это загадка», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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