Игра 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА состоится 11 мая в 19:00

Российская Премьер-Лига представила подробное расписание заключительных четырёх туров сезона-2023/2024 в РПЛ.

В 28-м туре чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. Этот матч состоится 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, после 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 47 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на одно очко. После аналогичного количества матчей чемпионата России ЦСКА заработал 37 очков и расположился на четвёртой строчке.

В 25-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдёт завтра, 21 апреля. ЦСКА проведёт встречу с «Ахматом», которая состоится сегодня, 20 апреля.