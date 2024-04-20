«Чаще признаёмся в чувствах». Эндрик заключил «любовный контракт» со своей девушкой

17-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик, который грядущим летом перейдёт в мадридский «Реал», рассказал, что заключил «любовный контракт» со своей девушкой, 21-летней моделью Габриэли Мирандой, на которой он намерен жениться. Об этом информирует AS.

Сообщается, что, согласно пунктам этого контракта, Эндрик и Габриэли не должны обладать какими-либо зависимостями, использовать в своей речи определённые слова, а также «резко менять поведение». Помимо этого, как рассказал сам бразильский футболист, они с девушкой должны как можно чаще говорить друг другу «я люблю тебя».

Напомним, ранее появлялась информация, что Эндрик намерен жениться на Миранде, несмотря на то что они находятся в отношениях меньше полугода.