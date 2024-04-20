Тарханов: матч «Сочи» — «Урал» — игра за шесть очков, команды борются за выживание

Известный отечественный специалист Александр Тарханов поделился мнением о грядущем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» сыграет с «Уралом». Встреча состоится завтра, 21 апреля.

«Матч «Сочи» — «Урал» — это игра жизни для обеих команд в плане выживания. Это будет матч за шесть очков. Если «Сочи» победит, то останется в РПЛ. А если «Урал» выиграет, то он сразу убежит от группы, которая борется за выживание, но если проиграет, то будет бороться до конца. Я думаю, что это борьба за выживание будет до конца сезона», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Сочи» — «Урал» пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнётся в 18:15 мск.