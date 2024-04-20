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«Не видел ни одного грустного фаната». Анчелотти — о критике стиля «Реала» в игре с «Сити»

«Не видел ни одного грустного фаната». Анчелотти — о критике стиля «Реала» в игре с «Сити»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на критику игры своей команды в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 1:1 (3:4 пен.), по итогом которого «сливочные» вышли в полуфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Я не удивлён, поскольку каждый может высказывать своё мнение. Для нас крайне понятно, как мы должны играть. Важно понимать, когда нужно владеть мячом, а когда — нет. На текущий момент я не видел ещё ни одного грустного болельщика. Они довольны, и я доволен», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, первый матч между командами завершился со счётом 3:3.

В полуфинале Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет с «Баварией». Первая игра состоится 30 апреля, ответный матч пройдёт 8 мая.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

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