«Не видел ни одного грустного фаната». Анчелотти — о критике стиля «Реала» в игре с «Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на критику игры своей команды в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 1:1 (3:4 пен.), по итогом которого «сливочные» вышли в полуфинал турнира.

«Я не удивлён, поскольку каждый может высказывать своё мнение. Для нас крайне понятно, как мы должны играть. Важно понимать, когда нужно владеть мячом, а когда — нет. На текущий момент я не видел ещё ни одного грустного болельщика. Они довольны, и я доволен», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, первый матч между командами завершился со счётом 3:3.

В полуфинале Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет с «Баварией». Первая игра состоится 30 апреля, ответный матч пройдёт 8 мая.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»: