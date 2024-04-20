«Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес А.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Костанца, Печенин, Хубулов, Ежов, Салтыков, Рахманович.

После 23 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 20 очков и занимает 14-е место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 36 очков и расположились на шестой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 6-го тура. В том противостоянии «Крылья Советов» обыграли «Балтику» со счётом 2:1.