Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» не смог обыграть «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч завершился со счётом 1:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада. На 43-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Дмитрий Баринов. На 78-й минуте защитник «Рубина» Рустам Ашурматов получил красную карточку.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 1-м туре. В том противостоянии «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 2:2. Также команды дважды играли на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0, во втором — со счётом 3:0.