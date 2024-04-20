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«Локомотив» не смог обыграть «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ

«Локомотив» не смог обыграть «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч завершился со счётом 1:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Вада – 21'     1:1 Баринов – 43'    
Удаления: Ашурматов – 76' / нет

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада. На 43-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Дмитрий Баринов. На 78-й минуте защитник «Рубина» Рустам Ашурматов получил красную карточку.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 1-м туре. В том противостоянии «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 2:2. Также команды дважды играли на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0, во втором — со счётом 3:0.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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