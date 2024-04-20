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Анчелотти: у «Реала» всё отлично! Торт готов, осталось добавить вишенку

Анчелотти: у «Реала» всё отлично! Торт готов, осталось добавить вишенку
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о текущем состоянии своей команды.

«На текущий момент у нас всё очень хорошо! Торт готов, и нам осталось только добавить вишенку на него. Это решающий месяц в сезоне. В строй вернулись Милитао, Куртуа, не хватает только Алабы. Мы подошли к финальному этапу в хорошей форме, но осталось добавить вишенку», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после 31 тура испанской Примеры «Реал» набрал 78 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на восемь очков. Завтра, 21 апреля, мадридский клуб сыграет с сине-гранатовыми в матче 32-го тура испанского чемпионата. Игра начнётся в 22:00 мск.

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