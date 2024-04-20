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Даку: «Рубин» может быть недовольным, что не удалось выиграть у «Локомотива»

Даку: «Рубин» может быть недовольным, что не удалось выиграть у «Локомотива»
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Также отметим, что казанская команда играла вдесятером с 76-й минуты.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Вада – 21'     1:1 Баринов – 43'    
Удаления: Ашурматов – 76' / нет

«Думаю, я, как и вся команда, можем быть недовольны тем, что не удалось выиграть. Мы играли очень здорово и заслужили победу. «Локомотив» — очень сильный соперник, но «Рубин» сегодня заслуживал большего. После удаления «Рубин» стал создавать больше моментов, чем при равных составах? Думаю, это дух команды. Ребята показали, что они большие молодцы и бойцы», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

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