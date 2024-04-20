Даку: «Рубин» может быть недовольным, что не удалось выиграть у «Локомотива»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Также отметим, что казанская команда играла вдесятером с 76-й минуты.

«Думаю, я, как и вся команда, можем быть недовольны тем, что не удалось выиграть. Мы играли очень здорово и заслужили победу. «Локомотив» — очень сильный соперник, но «Рубин» сегодня заслуживал большего. После удаления «Рубин» стал создавать больше моментов, чем при равных составах? Думаю, это дух команды. Ребята показали, что они большие молодцы и бойцы», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.