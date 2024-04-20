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Тренер «Рубина» Кузьмин: ничья с «Локомотивом» — приемлемый результат

Тренер «Рубина» Кузьмин: ничья с «Локомотивом» — приемлемый результат
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Тренер «Рубина» Олег Кузьмин подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра прошла 20 апреля на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Вада – 21'     1:1 Баринов – 43'    
Удаления: Ашурматов – 76' / нет

«Сегодня очень довольны командой, было видно, что была команда, бились друг за друга, старались. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех причастных с днём рождения «Рубина». Ребята об этом знали и после серии неудач хотели порадовать болельщиков.

1:1 — приемлемый результат? Думаю, да. Учитывая удаление в концовке, то да», – приводит слова Кузьмина пресс-служба казанцев.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

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