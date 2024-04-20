Тренер «Рубина» Кузьмин: ничья с «Локомотивом» — приемлемый результат

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Тренер «Рубина» Олег Кузьмин подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра прошла 20 апреля на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 1:1.

«Сегодня очень довольны командой, было видно, что была команда, бились друг за друга, старались. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех причастных с днём рождения «Рубина». Ребята об этом знали и после серии неудач хотели порадовать болельщиков.

1:1 — приемлемый результат? Думаю, да. Учитывая удаление в концовке, то да», – приводит слова Кузьмина пресс-служба казанцев.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.