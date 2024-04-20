«В Медиалиге серьёзные нагрузки». Бояринцев — о возможности сыграть за «Народную команду»

Бывший тренер саратовского «Сокола» и игрок «Спартака» Денис Бояринцев оценил идею сыграть в Медиалиге за «Народную команду» вместе с бывшими футболистами красно-белых Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Александром Филимоновым, Никитой Баженовым и Романом Шишкиным.

«Сейчас мне и так хватает футбола, часто выхожу на поле, поскольку появилось время на это. Сыграть в такой компании всегда приятно, и не так важно, какой это турнир, но на данном этапе мне футбола и так достаточно. В Медиалиге всё же серьёзные нагрузки — игра на всё поле и довольно динамичный футбол, поэтому прямо сейчас я не готов пойти на это.

Но я очень рад, что собрали команду, в которой такое большое количество бывших футболистов «Спартака», болельщикам это должно понравиться», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, новый сезон Медиалиги стартовал вчера, 19 апреля 2024 года. «Народная команда», созданная болельщиками «Спартака», свой матч проводит сегодня, 20 апреля, на выезде с DMedia. Ранее с клубом подписали контракты бывшие футболисты московского «Спартака» Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Кроме того, «Народная команда» на новый сезон также заявила Александра Филимонова, Никиту Баженова и Романа Шишкина.