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Кузьмин: появилось ли желание работать главным тренером? Оно всегда есть

Кузьмин: появилось ли желание работать главным тренером? Оно всегда есть
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Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин поделился эмоциями от первого опыта руководства командой с бровки.

«Как мне? Необычно, но понравилось (смеётся). Появилось ли желание работать главным тренером? Оно всегда есть. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Кузьмина пресс-служба казанцев.

20 апреля завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 1:1. Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов был дисквалифицирован на эту игру. В связи с этим казанской командой руководил Олег Кузьмин.

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