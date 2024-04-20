Слишкович поделился эмоциями от назначения и. о. главного тренера «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился эмоциями от предложения временно возглавить красно-белых после ухода Гильермо Абаскаля.

«Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился.

Каких-то особенных эмоций я не испытал, потому что на это просто не было времени. Уже через два дня нас ждал матч в Питере с «Зенитом». Потом провели две тренировки и сразу сели в поезд до Ростова. По сути, мы даже не имели возможности провести тактические занятия. Зато смогли провести много бесед. Как с командой в целом, так и с футболистами по отдельности.

Наша общая цель — вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах. Понимаю, что сейчас сложилась довольно негативная ситуация. Моя задача — вывести команду из неё. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно», — приводит слова Слишковича пресс-служба клуба на официальном сайте.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.