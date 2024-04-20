«Боруссия» Дортмунд хочет продлить контракт Матса Хуммельса — Романо

Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры с центральным защитником клуба Матсом Хуммельсом о продлении сотрудничества. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, пока ничего не решено, но обе стороны уверены в достижении соглашения. Однако в сделке ещё есть детали, которые предстоит обсудить руководству клуба и представителям Хуммельса.

В 2019 году Матс Хуммельс вернулся из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию», за которую выступал с 2008 по 2016 год.

В нынешнем сезоне немецкий защитник провёл 34 матча за «Боруссию», в которых забил три мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.