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Слишкович: много раз высказывал Абаскалю своё мнение, иногда он прислушивался

Слишкович: много раз высказывал Абаскалю своё мнение, иногда он прислушивался
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович, опровергший после матча в полуфинале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0) наличие конфликтов с бывшим рулевым красно-белых Гильермо Абаскалем, рассказал о расхождении мнений с испанским специалистом во время совместной работы.

«В каждом тренерском штабе есть разные мнения, это нормально. Убеждён, что помощник всегда должен говорить то, что он думает. Если этого не делать, то это никакая не помощь. И это не по-дружески. Легко всегда говорить главному: «Да-да, ты снова абсолютно прав!» Но это неправильно, если на самом деле ты не согласен. И я много раз высказывал Гильермо своё мнение. Иногда он прислушивался. Иногда не менял своего решения. При этом никаких конфликтов не было.

Как мы попрощались? Нормально. Мне было очень жаль, что так вышло, ведь мы практически два года каждый день работали вместе. Но в жизни бывают такие моменты», — приводит слова Слишковича пресс-служба клуба на официальном сайте.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.

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