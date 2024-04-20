Денис Бояринцев: у меня появляются варианты во Второй лиге

Бывший тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал поступающие к нему предложения возглавить команды Второй лиги.

«У меня появляются варианты во Второй лиге, но предложения исходят от команд, которые не ставят больших задач на сезон. Поэтому я пока держу паузу. Не исключаю, что конкретные переговоры с каким-то клубом начнутся уже после завершения текущего сезона», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, 45-летний Бояринцев возглавил «Сокол» 5 мая 2023 года и проработал в клубе до 29 ноября того же года. Под руководством экс-игрока «Спартака» саратовский клуб стал победителем дивизиона во Второй лиге и заработал повышение в классе.

После 27 сыгранных матчей Первой лиги «Сокол» занимает 15-е место, набрав 28 очков.