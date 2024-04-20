«Торпедо» упустило победу над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Первой лиги

Сегодня, 20 апреля, состоялся матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Команды сыграли вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичёв. Гости сравняли счёт на 84-й минуте. Автором забитого мяча стал нигериец Джонатан Окоронкво. Отметим, что на 12-й минуте игрок «Арсенала» Анатолий Макаров не реализовал 11-метровый удар.

После этой игры в активе «Арсенала» стало 45 очков. Туляки располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с 35 очками идёт 11-м.